Сьогодні Динамо повідомило про смерть тренер-реабілітолога Олега Тимченка, який працював у клубі. Кількома годинами пізніше надійшла ще одна трагічна звістка.

Під Бахмутом загинув тренер-реабілітолог, який співпрацював з Динамо

Як інформує сайт киян, у боях під Бахмутом 23 грудня загинув давній уболівальник "біло-синіх" Олег Лебедєв. З перших днів повномасштабної війни Росії проти України чоловік записався у тероборону, а потім вирушив на передову.

Пресслужба Динамо додає, що Лебедєв не пропускав практично жодної гри столичного клубу.

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