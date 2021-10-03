"Слава Богу, у футболі є два тайми. Ми дійсно пишаємося другою половиною гри та не дуже раді першій з очевидних причин. Зробили багато помилок у першому таймі, тому дозволили Ман Сіті створити моменти. Ми були не набагато гіршими, однак не показали хороший футбол.

Ліверпуль – Манчестер Сіті – 2:2 – відео голів та огляд матчу з шедевром Салаха

Сьогодні я отримав найбільше задоволення у своїй кар'єрі, коли почув свисток про завершення тайму. Нам треба було здобути перевагу у другій половині матчу і ми зробили це.

Гол Салаха був неймовірним. Втім ми не використали найкращий момент. Я не можу уявити, як Родрі вдалося заблокувати м'яч. Я вже бачив його у сітці. Якщо Лео Мессі чи Кріштіану Роналду забили б цей гол, всі назвали б їх найкращими гравцями світу. Салах – один з найкращих, це насправді так.

Пеп був трохи обурений тим, що Мілнер залишився на полі. Я не бачив сам момент, проте помітив реакцію Пепа. Мілнер грав дуже добре в першому таймі, захищатись від цих хлопців було непросто", – цитує Юргена Клоппа BBC Sport.

Нагадаємо, Ліверпуль розписав нічию з Манчестер Сіті у матчі 7-го туру АПЛ (2:2). Авторами забитих м'ячів у складі "червоних" стали Мане та Салах. Серед "містян" результативними ударами відзначились Фоден і де Брюйне.

Ліверпуль розписав бойову нічию у шаленому матчі з Манчестер Сіті – скажений Гвардіола та провал на фланзі Зінченка