"Іспанія не розуміє переслідувань Зозулі": чи залишиться українець в Альбасете після нових звинувачень у нацизмі

Роман Зозуля знову опинився на вустах іспанських ЗМІ через слова місцевого політика Пабло Іглесіаса, який назвав українця неонацистом. "Футбол 24" попросив прокоментувати інцидент журналіста El Digital de Albacete Уго Пінью.

– В Україні усі дуже здивовані, що відомий іспанський політик називає Зозулю, який неодноразово допомагав нашій армії, неонацистом? Чому це відбувається на такому рівні?

– Вчора у нас був просто божевільний день з усією інформацією, що стосувалась випадку Зозулі. Пабло Іглесіас є лідером коаліції лівих (не радикальних) "Унідас-Подемос". Однак саме його ідеї можна назвати відносно радикальними на політичній мапі Іспанії. Іглесіас завжди жив у Вальєкасі (район Мадрида, де базується Райо Вальєкано, фанати якого першими почали цькувати Зозулю – прим.ред), тому він дуже добре знає, про що і для чого говорить. Здобувши славу, він переїхав у затишне містечко Галапагар, яке знаходиться на півночі від Мадрида.

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Заява, яку Пабло Іглесіас зробив вчора щодо Зозулі, – зовсім не нова для нього. У 2017 році, коли відбувся інцидент між фанатами Райо Вальєкано та Зозулею, він вже висловлювався у схожому ключі. Тобто, у своєму інтерв'ю політик лише повторив свою думку щодо Романа.

– Яка суспільна думка панує в Іспанії щодо "справи Романа Зозулі"?

– Загалом, тут не розуміють, як можна переслідувати футболіста таким чином. Клуб, Асоціація іспанських футболістів та інші схожі організації висловили повну підтримку Зозулі та засудили висловлювання Пабло Іглесіаса. Скажу вам більше, навіть мер Альбасете публічно підтримав Зозулю.

Мануель Серрано (мер Альбасете): "Хочу висловити свою підтримку клубу, нашому гравцеві та фанатам, які завжди були прикладом толерантності, зразкової поведінки та демократії. Пабло Іглесіас, у неділю ми збираємося присвятити тобі гол, і Роман Зозуля допоможе нам пробитись у Прімеру".

– Які конкретні заходи у цій справі можуть прийняти гравець та клуб?

– Роман небагато може зробити у цій ситуації. Вже вкотре він нічого не сказав, але став головною новиною усіх іспанських ЗМІ. Це дуже сумно, коли так відбувається. Я підтримую контакт з гравцем і його агентом. Він – спокійний, і готується до недільного матчу проти Ельче. Можливо, його трохи засмутила сама ситуація. Неймовірно, що персона з таким впливом як Іглесіас підливає масла у вогонь, оскільки для цього немає жодних підстав.

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– Чи може черговий спалах звинувачень підштовхнути Зозулю до від'їзду з Іспанії?

– Зозуля почувається дуже щасливим в Альбасете. Тут роблять все для його захисту, і так відбуватиметься й надалі. Підтримку, яку має Зозуля, рідко можна було помітити у цьому клубі раніше. Ще ніколи фанати Альбасете так віддано не захищали гравця, як це відбувається з Романом.

У матчі проти Ельче фани хочуть влаштувати невеличкий перфоменс для Зозулі. На 10-й хвилині поєдинку уболівальники на Карлос Бельмонте підіймуться на ноги та будуть аплодувати українцеві.

На фото: Роман Зозуля та Жеремі Бела

– Тобто, цей інцидент не повинен вплинути на його майбутнє в команді?

– Я вважаю, що рішення Зозулі залишитись або покинути Альбасете не буде залежати від того, що сталось вчора. Більше значення матиме економічна складова питання та пропозиція, яку зробить гравцеві клуб. Жодної офіційних контактів щодо цього питання між ними наразі не було.

– Доводилось чути, що Роман близько дружить з темношкірим форвардом Альбасете Жеремі Бела. Дивно, що після цього його називають расистом...

– Це правда. Між ними – дуже велика дружба. Можу підтвердити, що Роман також добре ладнає з Мальса, Баллу Табла та Мунтарі (усі темношкірі). Я це бачу кожного дня.

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