"Як я і казав перед грою, нам протистояла дуже хороша команда. Вважаю 3:0 – чудовий результат. Для цього довелося багато попрацювати, адже Зоря могла забити, і не раз.

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Однак ми зуміли зберегти стабільність по ходу матчу і не розсипатися, при цьому забили необхідні голи, які полегшують нам завдання перед повторною грою. Однак нічого ще не завершено. Зоря дуже сильна технічно, там є дуже швидкісні гравці, через це ми кілька разів втрачали контроль над ситуацією в центрі поля. Не дарма луганці посіли третю сходинку в чемпіонаті України", – цитує Кюбауера Kronen Zeitung.

Нагадаємо, у першому матчі "мужики" неочікувано зазнали розгромної поразки від Рапіда з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 26 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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