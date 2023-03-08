"ПСЖ пощастило, що Кіліан Мбаппе з нами. Він нам потрібний. Ми впевнені у собі. Розуміємо, що ще нічого не втрачено. Нам належить зіграти важливий матч. Звичайно, ми під тиском, але нам подобається такий тиск. Ми підходимо до цього матчу з великою впевненістю. Нам доведеться бути на 100% готовими колективно та індивідуально.

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Ми збираємося викластися на повну. Нам потрібний кожен футболіст, щоб перемогти. Перемоги дають нам спокій. Ми знаємо наші якості, у нас чудові гравці, чудові характери. Сім-вісім років тому цього не було, ми брали на себе обов'язки, отримували певний досвід. Наразі ми змінили систему, і це буде зовсім інший поєдинок.

Мюнхенці гратимуть у свій футбол з великою агресією та інтенсивністю. Буде багато дуелей. Доведеться виграти їх багато. Баварія не збирається змінювати манеру гри. Ми зіграємо проти команди, яка звикла до таких матчів", – розповів Верратті на прес-конференції.

Нагадаємо, Баварія та ПСЖ сіграють в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 8 березня. Початок матчу о 22:00 за каївським часом.

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