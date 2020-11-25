"Ми грали не просто проти якоїсь команди, а проти Барселони, молоді футболісти якої коштують по 30-40 млн. Це наш рівень. Поки були сили, ми намагалися грати та контролювати, але складно проводити весь матч без м'яча. Тому так вийшло.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Було складно психологічно переломити матч. Ми дуже багато грали без м'яча. Після перерви потрібно було грати так само, як у першому таймі, і більше вибігати в атаки. Але не вийшло. Будь-який момент міг вирішити результат матчу. Але коли граєш із Барселоною, можна забити два, а пропустити три. Це наш рівень на даний момент. Прикро, що в першому таймі ми добре грали та мали моменти, а в другому діяли жахливо. Після першого пропущеного гола все посипалося.

Про перемогу Ювентуса дізналися вже в роздягальні. Усе буде вирішуватися у нас вдома в матчі з Ференцварошем.

Після матчу в роздягальні було спустошення, не до розмов. Усі розуміють, що чотири голи – це багато. Нам дісталася не найкраща група в Лізі чемпіонів. Потрібно бути реалістами. Ще недавно ми не могли обіграти Лугано, при всій повазі до цієї команди, а тепер такий стрибок. Напевно, психологічно ми ще не готові, але, думаю, поступово до цього підійдемо", – цитує Буяльського офіційний сайт Динамо з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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