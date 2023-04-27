"У першому колі ми добре відірвалися від переслідувачів та завершили його на першому місці. А друге коло розпочали не дуже. Коли тебе наздоганяють, не можна взагалі втрачати очки, тому що суперники можуть одразу за це покарати. Власне, це і відбулося.

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І тепер ми у ролі тих, хто наздоганяє. Але ще багато ігор попереду, ще нічого не завершилося. Треба виходити на кожний матч і концентруватися саме на ньому, не замислюватися над тим, як зіграють інші. Демонструвати свою гру, забивати, вигравати. А потім вже подивимось у турнірну таблицю", – поділився Назаренко в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Зауважимо, що Шахтар наразі очолює УПЛ з 53 очками (22 зіграних матчі), а СК Дніпро-1 з 48 пунктами другий (21 зіграний поєдинок).

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