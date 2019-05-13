toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

"Ще не час": Зінченко розповів, коли може спробувати чемпіонське шампанське

13 травня 18:27 579 Читать на русском
"Ще не час": Зінченко розповів, коли може спробувати чемпіонське шампанське
Олександр Зінченко / соцмережі

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями після перемоги в АПЛ.

"Емоції просто не передати словами. Хотів би подякувати всім уболівальникам, які були зі мною протягом всього цього довгого сезону – я просто зворушений.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Чемпіонство ніколи нікому не давалося легко, але цей сезон я виділю, тому що гонка йшла до останнього матчу. На щастя, ми змогли це зробити. Але сезон ще не закінчений, у нас є можливість взяти ще один титул (Кубок Англії – прим. Футбол 24).

У роздягальні творився просто хаос. Всі зірвали голос. Шампанське так і не спробував, але коли підніму кубок Ліги чемпіонів, то обов'язково про це замислюсь. Зараз – не час", – сказав Зінченко Футбол NEWS.

Брайтон – Ман Сіті: рекордсмен Зінченко – чемпіон Англії-2019: трохи золотої ілюзії для Ліверпуля і феномен Гвардіоли

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4229
Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
44
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук