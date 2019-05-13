"Ще не час": Зінченко розповів, коли може спробувати чемпіонське шампанське

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився емоціями після перемоги в АПЛ.

"Емоції просто не передати словами. Хотів би подякувати всім уболівальникам, які були зі мною протягом всього цього довгого сезону – я просто зворушений.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

Чемпіонство ніколи нікому не давалося легко, але цей сезон я виділю, тому що гонка йшла до останнього матчу. На щастя, ми змогли це зробити. Але сезон ще не закінчений, у нас є можливість взяти ще один титул (Кубок Англії – прим. Футбол 24).

У роздягальні творився просто хаос. Всі зірвали голос. Шампанське так і не спробував, але коли підніму кубок Ліги чемпіонів, то обов'язково про це замислюсь. Зараз – не час", – сказав Зінченко Футбол NEWS.

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