toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЕВЕРТОН ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Ще двоє гравців покинули Чорноморець

17:30 695 Читать на русском
Ще двоє гравців покинули Чорноморець
Анатолій Діденко / Фото: офіційний сайт Чорноморця

Чорноморець проводить кадрову чистку у своєму складі.

Нападник Анатолій Діденко та хавбек Євгеній Смірнов покинули одеський клуб, інформує телеканал "Футбол 1". Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чорноморець покинув Хомутов, а клуб збирається позбутись ще 7 гравців.

Зауважимо, що 36-річний нападник Анатолій Діденко провів за одеситів цього сезону 7 ігор, результативними діями не відзначався. 25-річний Смірнов зіграв 13 поєдинків, у яких забив одного разу.

Топ-6 гравців Динамо, яким, можливо, варто покинути київський клуб

Теги
Трансфери Чорноморець Чорноморець Трансфери чемпіонату України Анатолій Діденко Анатолій Діденко Євген Смірнов Євген Смірнов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
хв
Інтер
19:00
Удінезе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук