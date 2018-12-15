Ще двоє гравців покинули Чорноморець

Чорноморець проводить кадрову чистку у своєму складі.

Нападник Анатолій Діденко та хавбек Євгеній Смірнов покинули одеський клуб, інформує телеканал "Футбол 1". Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Чорноморець покинув Хомутов, а клуб збирається позбутись ще 7 гравців.

Зауважимо, що 36-річний нападник Анатолій Діденко провів за одеситів цього сезону 7 ігор, результативними діями не відзначався. 25-річний Смірнов зіграв 13 поєдинків, у яких забив одного разу.

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