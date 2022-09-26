Френкі де Йонг та Мемфіс Депай приєдналися до компанії травмованих Жюля Кунде та Рональда Араухо.

Мемфіс Депай та Френкі Де Йонг / fcbarcelona.com

Гравці Барселони та збірної Нідерландів Френкі де Йонг та Мемфіс Депай отримали травми у розташуванні національної збірної. Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

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Де Йонг розтягнув напівсухожильний м'яз лівого стегна, а Депай травмував двоголовий м'яз лівого стегна. Терміни відновлення обох гравців поки що не відомі.

Раніше Барселона оголосила про травми Жюля Кунде та Рональда Араухо. Уругваєць погодився зробити операцію і тепер ризикує пропустити чемпіонат світу.

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