Форвард Зорі Владислав Кабаєв розповів про боротьбу за другу сходинку в українській Прем'єр-лізі.

"Звичайно, хочеться у це вірити. Не скажу, що ми впевнено посядемо другу сходинку.

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Є і Шахтар, і Динамо – скільки ще залишилося? 9 турів? Це ще багато, все цілком можливо. Цього року хотілося б нав'язати боротьбу нашим грандам", – сказав Кабаєв у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, після 18-ти турів Зоря розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 32 очки і маючи гру у запасі.

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