"Все добре. Дуже добре, що подарували вболівальникам і собі євровесну. Хотілося б в Лізі чемпіонів продовжити шлях, але могли і вилетіти. Тому добре, що так вийшло. Була поперечка у першому таймі, добре пробив Мартінес, здається.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

У чому запорука впевненої гри? По-перше – це тактика тренерського штабу, а по-друге – кожен гравець, який був на полі і на лавці. Думаю, що кожен вірив один в одного, в нашу футбольну сім'ю. Тому вийшло стримати їх.

В кінці пішла подача, я зіграв на виході, вважаю, що на мені був фол. Але суддя вирішив по-іншому. Для мене це дивне рішення, але все минулося. З коліном, сподіваюся, що все буде добре, просто забій. Був ще момент, коли Лукаку врятував, але щастить найсильнішим", – сказав Трубін в коментарі каналу "Футбол".

Шахтар втримав нічию з Інтером, але вилетів з Ліги чемпіонів – Трубін врятував для "гірників" Лігу Європи