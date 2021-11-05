Його гол змусив мільйони українців здійнятися на ноги і об’єднатися у єдиному пориві щастя. Згадуємо, як Україна забивала свій дебютний м’яч на чемпіонатах світу.

Випадковості невипадкові

Теплий червневий вечір 2006-го назавжди увійшов в історію нашого футболу. Поєдинок у Гамбурзі проти Саудівської Аравії повинен був частково загоїти наші рани після болісної поразки Іспанії з рахунком 0:4. Україна потребувала сатисфакції і розуміння того, що вся боротьба за вихід з групи ще попереду. "Сьогодні ми побачили казку про Попелюшку, яка перетворилася на принцесу", – влучно підсумував той матч Олег Блохін.

Перевтілення розпочалося дуже швидко. Вже на 4-й хвилині Максим Калініченко ідеально виконав кутовий, а захисник Андрій Русол виявився найспритнішим на ближній штанзі. Суперники українців згодом скаржитимуться на мокрий газон. Саме він завадив Реда Тукару вчасно відреагувати на ривок Русола.

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Гол у ворота Саудівської Аравії був незвичайним. Багато випадковостей призвели до нього. Але я все ж схильний думати, що випадковості – невипадкові, і я, сподіваюся, чимось заслужив цей гол. Калініченко подав кутовий, мій опонент загубив мене, я закриваю очі, м’яч потрапляє мені в коліно, воротар – ковзає, м’яч пролітає йому між ніг, – згодом описуватиме свій удар Андрій Русол.

Стартовий тур проти іспанців невдало провела вся наша команда. Однак саме Русола вважали одним із антигероїв, який спершу отримав прем'єрну жовту картку для "синьо-жовтих" на Мундіалях, пізніше "привіз" штрафний, а згодом ще й невдало підставив голову під удар Давіда Вільї (до речі, потім Андрій розповідав, що не повинен був стояти у стінці). Так рахунок став 0:2. У нас просто не було шансів врятувати ту гру.

Штрафний у виконанні Давіда Вільї / фото з соцмереж

Ставка на вдачу

Мій батько перед чемпіонатом світу зробив ставку на те, що перший гол збірної України на турнірі заб’ю саме я, – зізнався згодом Андрій Русол. – Поставив, здається, 5 гривень, а виграв 4 500. Можете уявити який коефіцієнт був. Якщо чесно, я не знав, що він робить ставки. Коли мені цю історію розповіли, запитав у нього: "Тату, ти що граєш?" "Ну так, іноді", – відповів він. Так що і для мене це теж був сюрприз.

Розповідь Анатолія Русола дещо відрізнялася від історії сина. Батько за годину до гри абсолютно випадково поставив 30 гривень на Андрія у якості автора першого гола України на чемпіонаті світу. А ще 50 гривень – на сина, як автора гола у ворота Саудівської Аравії. Загалом Русол-старший заробив 2250 гривень.

Русол проти Тотті / фото ФФУ

Через велике емоційне піднесення Анатолій Леонідович тієї ночі не спав. За його словами кілька разів переглядав той особливий матч.

Дебют у 16

Саме батько колись відвів малого на футбол у школу тоді ще кіровоградської Зірки-НІБАС. Незабаром хлопець вирушив до Києва, однак через травму змушений був повернутися додому. У 16-річному віці Андрія запросили у Зірку і незабаром він дебютував у Вищій лізі – шанс хлопцю надав Олександр Іщенко.

Русол проти Марка Відуки з Мідлсбро / фото Мідлсбро

У 2000-му Русол вже виступав за Кривбас Олега Тарана. У тому сезоні криворіжці здобули бронзу чемпіонату, а сам Андрій провів за цю команду три поєдинки.

Минуло три роки і Русол переїхав у обласний центр, де став гравцем Дніпра. Усю свою подальшу кар'єру він проведе у складі дніпрян, зіграє понад дві сотні матчів і стане справжньою легендою клубу. Андрій завоює з Дніпром ще одну бронзу та гратиме у фіналі Кубку України. На жаль, через проблеми зі спиною Русол закінчить активні виступи у 28 і зосередиться на роботі функціонера.

Геній кутових

Окрема глава кар'єри Русола – виступи за національну збірну. У складі головної команди країни Андрій провів 49 поєдинків і відзначився трьома голами. Усі вони були забиті в офіційних матчах і після подач кутових! У 2005-му оборонець забив дуже важливий м'яч в Албанії, який став своєрідною демо-версією гола на Мундіалі.

Андрій Воронін виконав кутовий, Русол звільнився від опіки, прийняв м'яч на коліно і потужно пробив під поперечку (тут Андрій використав додатковий дотик). Мине 16 місяців і захисник Дніпра заб'є у схожому стилі Саудівській Аравії.

Шевченко та Русол / фото ФФУ

Після ЧС-2006 проходить менше трьох місяців, Україна стартує у відборі на чемпіонат Європи. Важкий матч з Грузією у Києві, на табло 2:2. Йде 79 хвилина, Русол вирушає на кутовий і прямим ударом головою приносить "синьо-жовтим" перемогу.

Прикро, та закінчена передчасно кар'єра Андрія Русола завжди залишатиме своєрідну недовершеність. За потенціалом, інтелектом, фізичними даними та футбольними навичками Русол по праву вважався одним з найкращих захисників України. Зараз Андрій Анатолійович у свої 38 має статус одного з найбільш прогресивних функціонерів нашого футболу і обіймає посаду виконавчого директора СК Дніпро-1.