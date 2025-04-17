Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко поділився враженнями після перемоги над Кривбасом у матчі 5-го туру УПЛ (2:1).

– Ми дуже щасливі, що цей матч нарешті закінчився. По-друге, складно догравати, коли відчуваєш темп – і раптом лунає повітряна тривога, через що він збивається, а після повернення починається зовсім інша гра. Складно, проте такою є наша реальність.

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– Що відчуваєте в момент повітряної тривоги?

– Злість і розчарування, ненависть до сусідів.

– Чи підбадьорюєте ви якось іноземців, котрі працюють у команді?

– Вважаю, що головне – не дуже показувати, що ми хвилюємося та боїмося, через що вони почуватимуться в більшій безпеці. Також, якщо їм необхідна якась допомога, відразу підставляємо дружнє плече.

– Нещодавно в Кривому Розі відбулася страшенна трагедія, унаслідок якої загинула велика кількість людей. Що можеш сказати щодо цього?

– Не знаю. Мабуть, бракує слів, щоб описати ненависть і лють. Хочеться сказати, що слід триматися та немає іншого вибору, адже захищаємо нашу єдність, – сказав Бондаренко у коментарі для прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, що цей матч розпочався ще 1 вересня, однак був перерваний через тривалу повітряну тривогу. На момент зупинки Шахтар уже вів у рахунку – гол забив Степаненко. У підсумку донецький клуб здобув перемогу з рахунком 2:1.

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