Спортивний директор Вереса В'ячеслав Шевчук зізнався, що знову може водити авто, адже отримав водійське посвідчення і сплатив штраф за водіння у нетверезому стані.

"Вже понад рік промайнув з того інциденту, який трапився зі мною. Буквально два тижні тому я забрав права.

Коли рік проходить, ти виплачуєш штраф і тобі віддають права. Мені віддали права в поліції. Не робіть так, як зробив я", – заявив Шевчук на YouTube-каналі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, 28 травня минулого року В'ячеслава затримала патрульна поліція Києва за керування автомобілем у нетверезому стані. Він повертався зі святкування 85-річчя Шахтаря.

Правоохоронцям тоді навіть довелось застосовувати фізичну силу, щоб одягнути кайданки та посадити його в патрульне авто.

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