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Шевчук знайшов несподіваних винуватців відходу Мелікяна зі Львова

14:09 - Читать на русском
Шевчук знайшов несподіваних винуватців відходу Мелікяна зі Львова
Єгіше Мелікян / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Шахтаря, а нині телевізійний експерт, В'ячеслав Шевчук упевнений, що несправедливе суддівство у бік львівської команди вирішило долю вже колишнього тренера "містян" Єгіше Мелікяна.

5’ Руслан Фомін
27’ Руслан Фомін
90+3’ Олексій Кащук
 
5’ Руслан Фомін
27’ Руслан Фомін
90+3’ Олексій Кащук

"Для мене, якщо рука була у штрафному майданчику, то це пенальті. В останніх матчах у Єгіше завжди були претензії з приводу пенальті.

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Через суддівські помилки Мелікян і втратив роботу, а арбітри далі продовжують працювати", – зазначив Шевчук у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, у матчі 27-го туру УПЛ між Маріуполем і Львовом арбітр зустрічі Костянтин Труханов не зафіксував гру рукою у Павла Полегенька у власному штрафному майданчику і не призначив пенальті. Як наслідок, підопічні Мелікяна зазнали розгромної поразки 0:3.

21 червня Єгіше, який тренував Львів з жовтня 2019 року, разом зі своїм тренерським штабом покинув "синьо-золотих". Львів’яни посідають передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 22 пункти.

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Львів Львів Єгіше Єгіше Мелікян Маріуполь - Львів Маріуполь Маріуполь Павло Павло Полегенько Арбітри Костянтин Труханов В'ячеслав В'ячеслав Шевчук
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