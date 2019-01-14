Шевчук зізнався, кого вважає найкращими тренерами сучасності, – всі троє очолюють гранди АПЛ

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів про свою тренерську філософію.

"У мене ніколи не було докладних конспектів і списку вправ, хоча, безумовно, збереглися записи з періоду співпраці з Луческу: ми з Містером пропрацювали 13 років... Але разом з тим, копіювати нікого не збираюся, у мене своє бачення гри і напрямок. Що ж стосується Саррі, то він один з найсильніших фахівців світу, так чому б не взяти у нього щось найкраще?

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Мій принцип простий: я повинен вчитися кожен день. Робив це, навіть будучи гравцем, і продовжую дотримуватися цього принципу, будучи тренером. Той же Луческу навчався в 65 – і продовжує вчитися досі. Тому затребуваний і, як і раніше, працює. Футбол не стоїть на місці, і, якщо ти його любиш, ніколи не втратиш інтересу.

Підглянути для себе дещо цікаве можна навіть у дитячих тренерів. Головне – не соромитися. Розвиток цього не сприймає. Великі тренери вивчають футбол кожен день...

Шевчук озвучив критерії, за якими Олімпік комплектує команду



Трійка найкращих футбольних тренерів на сьогодні: Саррі, Гвардіола і Клопп", – цитує Шевчука Спорт-Експрес.