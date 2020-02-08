Шевчук зізнався, чому відмовився від пропозицій продовжити тренерську діяльність

Колишній тренер донецького Олімпіка В’ячеслав Шевчук розповів про пріоритетні напрями своєї подальшої футбольної діяльності.

"У мене зараз проходить навчання на тренерський диплом PRO. Вчитись ще десь півроку. Мені надходили пропозиції щодо тренерства, я не приховую, але на даний момент я працюю на телебаченні.

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Скоро розпочнеться Євро – буде багато цікавих ефірів. Тому я сконцентрований на цій роботі. А ще я скучаю за "Великим футболом". Знаю, Вітя Леоненко теж нудьгує, але скоро побачимося", – сказав Шевчук у коментарі програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, після закінчення кар’єри футболіста у 2016 році, 40-річний фахівець рік тренував молодь Шахтаря, а з 2018 по 2019 рр. був головним тренером донецького Олімпіка. Після відставки Шевчук зосередився на роботі телевізійного експерта.

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