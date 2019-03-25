Шевчук: Збірна України вирішить долю матчу з Люксембургом у першій 45-хвилинці

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від матчу збірної України з Португалією та дав проноз на матч другого туру відбору до Євро-2020 проти Люксембург.

"Чи є сенс Шевченкові діяти в два нападники в матчі з Люксембургом? Думаю, ні. Та структура, яку сповідує Шевченко, передбачає атакувальну гру.

Проти португальців було ризиковано застосовувати високий пресинг, бо могли оголити зони, тому гравці намагалися побудувати оборону від середини поля, але господарі змусили нашу збірну грати нижче, ближче до свого штрафного. Ми в свою чергу намагалися діяти на контратаках.

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Що стосується матчу з Люксембургом, то доведеться багато атакувати і застосувати схему, за якої збірна грає: при обороні 4-5-1, при атаці 4-3-3. Головне, що за таких схем збірна добре контролює м'яч і має створювати достатню кількість моментів біля воріт суперника.

Прогноз? Збірна досягне позитивного результату. Майстерність наших хлопців набагато вища рівня гравців Люксембургу. Думаю, недооцінки ніякої не буде, вийдуть з перших хвилин націленими на перемогу, створять тиск на опонента і вирішать результат в першій половині, щоб не відкладати на потім.

Позитивні та негативні моменти матчу з Португалією? Перш за все, відзначив би високу організацію гри в обороні. Кожен гравець добре знає свої функції на полі, команда підготовлена ​​тактично грамотно, а це дуже важливо. Також видно високий інтелектуальний рівень гравців, які за короткий період сприймають вимоги головного тренера. Це показує, що у нас високий потенціал збірної, а разом з ним і тренерського штабу. Вірю в хлопців, мені імпонує стиль гри збірної.

Перш за все, відзначив би високу організацію гри в обороні. Кожен гравець добре знає свої функції на полі команда підготовлена ​​тактично грамотно, а це дуже важливо. Також видно високий інтелектуальний рівень гравців, які за короткий період сприймають вимоги головного тренера. Це показує, що у нас високий потенціал збірної, а разом з ним і тренерського штабу. Вірю в хлопців, мені імпонує стиль гри збірної.

Були не те, що проблеми, але хотілося побачити більше створених моментів навіть з такою сильною командою, як Португалія. Але в будь-якому випадку збірна провела хороший поєдинок, особливо порадувала організацією і якістю гри. І головне – під тиском потужного суперника команда зберегла вірність своїм принципам, які прищеплює головний тренер. Вважаю, наша збірна на правильному шляху", – цитує Шевчука ua-football.

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