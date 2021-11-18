Шевчук: Збірна України може ставити собі ціль перемогти Португалію та Італію
Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук вірить, що команді Петракова під силу вибороти путівку до Катару.
"Мені сподобалися слова Олександра Петракова, який сказав, що збірна України вийде до фінальної частини чемпіонату світу. Це крутий психологічний хід. А щодо шансів, то ми можемо це зробити, важливо вірити в успіх і він прийде.
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Португалія та Італія стоять окремо серед потенційних опонентів? Так. Але коли розпочинається матч, фаворита немає. У нас зараз така команда, яка має на меті перемогти і Португалію, і Італію", – цитує Шевчука Команда 1.
Нагадаємо, національна команда України посіла другу сходинку у відборі на ЧС-2022 та очікує на матчі плей-офф, які заплановані на березень. Суперником наших може стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.
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