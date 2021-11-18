"Мені сподобалися слова Олександра Петракова, який сказав, що збірна України вийде до фінальної частини чемпіонату світу. Це крутий психологічний хід. А щодо шансів, то ми можемо це зробити, важливо вірити в успіх і він прийде.

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Португалія та Італія стоять окремо серед потенційних опонентів? Так. Але коли розпочинається матч, фаворита немає. У нас зараз така команда, яка має на меті перемогти і Португалію, і Італію", – цитує Шевчука Команда 1.

Нагадаємо, національна команда України посіла другу сходинку у відборі на ЧС-2022 та очікує на матчі плей-офф, які заплановані на березень. Суперником наших може стати Португалія, Шотландія, Італія, Швеція або Уельс.

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