Шевчук: Збірна Нідерландів – єдиний суперник, з яким Україні буде складно

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук оцінив перспективи підопічних Шевченка на Євро-2020.

"Збірна Нідерландів – відмінна команда, яка останнім часом показує хорошу гру і результат. Що стосується Австрії, то мені здається, що збірна України вище рівнем. Хоча у австрійців теж непогана команда.

Євро-2020: календар матчів збірної України

Румунія або переможець шляху D Ліги Націй? Думаю, що румуни трішки сильніше. Хоча нашим хлопцям все одно, з ким грати у фінальній частині Євро-2020. Україна демонструє хороший футбол, тому повинна відштовхуватися від своєї гри. Єдиний суперник, з яким нашим хлопцям буде складно – це збірна Нідерландів. Адже "помаранчеві", як і Україна, грають в атакуючий футбол.

Я абсолютно не сумніваюся, що підопічні Андрія Шевченка сильніші за збірну Австрії та того колективу, який навесні поповнить нашу групу. Головне, добре підготуватися до чемпіонату Європи і все буде добре", – поділився Шевчук у коментарі Footboom.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги Націй).

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників