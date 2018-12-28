Шевчук: Запропоную одній людині посаду граючого тренера

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував пошуки нового асистента після призначення Руслана Ротаня наставником збірної України U-21.

"За 2,5 місяці дуже добре спрацювався весь тренерський штаб: і Руслан, і тренер з фізпідготовки Антон Дяченко, і тренер воротарів Володимир Савченко. Вважаю, наша четвірка за цей короткий період виконала велику роботу.

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На даний момент у мене є одна людина, але його кар'єра футболіста ще триває. Думаю, переговорю з ним у найближчому майбутньому, запропоную йому позицію граючого тренера – в найближчому майбутньому я б хотів, щоб він став моїм помічником", – цитує Шевчука Sport Arena.

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