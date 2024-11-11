"Щодо тренерського штабу та глобально тренерських кадрів, то в нас немає бачення, що штаби мають бути закритими. Вони повинні постійно взаємодіяти між собою, має бути присутнім процес комунікації та інтеракції.

Лідер Динамо може не допомогти збірній України у вирішальних матчах Ліги націй – раптово розкрив причину

Тому ми самі ініціюємо такі зміни та перестановки, щоб усі тренери мали можливість впізнавати гравців різних поколінь та розуміти ситуацію всієї вертикалі збірних, а також ділитися один з одним деталями своїх професійних компетенцій.

Спілкуючись один з одним і працюючи один з одним на щоденній основі, вони, тренери, діляться досвідом, думками та поглядами на різні аспекти тренувального процесу. І таким чином виходить процес удосконалення загального підходу до роботи з футболістами на всіх рівнях. Тому було ухвалено рішення, що Володимир Єзерський, який був із U-21, поїде зі збірною U-19, а В'ячеслав Шевчук буде з U-21", – сказав Мельгоса у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, що в листопаді збірна України U-21 проведе два виїзних спаринги – 15 листопада з Португалією, а через чотири дні – проти Італії.

Заявка збірної України U-21 зазнала серйозних змін – мінус три динамівці, єдиний представник Шахтаря