"Якщо ви відкриваєте бізнес, то повинні контролювати його самі, ніколи не перекладати на когось. Коли я був у Олімпіку, то паралельно мав бізнес, який я не контролював і втратив десь 500 тисяч доларів. У мене був приятель, який говорив, що все добре, а я був повністю занурений роботою в Олімпіку.

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Я також вкладав у Донецьку в нерухомість, у мене було багато хороших нежитлових об'єктів, які здавалися в оренду для банку – дуже круті договори були на кілька років. Я вклав у ці об'єкти 4 мільйони євро і все втратив. Я нічого в Донецьку не продав досі, воно коштує три копійки, а раніше я міг спокійно жити на цей бізнес", – розповів Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, легенда Шахтаря працював експертом у "Великому футболі", однак був змушений покинути посаду через керування авто у нетверезому стані.

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