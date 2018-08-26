Шевчук: Ворскла повністю провалила матч проти Олександрії

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від перемоги Олександрії над Ворсклою (2:0).

"Я знав, що Олександрія завжди здорово грає вдома, тому вони заслужено перемогли, показавши впевнену гру. Я розчарований грою Ворскли, тому що скоро Ліга Європи. Якщо вони в такому стані підходять до цих ігор, то вони повністю ще не готові. Не було тієї самовіддачі, не було малюнка гри і комбінацій, хоча в команді грають досвідчені гравці.

Олександрія – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ворскла повністю провалила матч проти Олександрії, тому варто переглянути своє ставлення до справи, підготуватися до наступних ігор. Будь-який навіс, кутовий для Олександрії був, як пенальті.

У першому пропущеному м'ячі Ворскли винен Карека, тому що нападник не догледів за своїм гравцем, чим і скористався Банада. Ковалець і Цуріков виконували дуже хороші передачі в чужу штрафну, на такі подачі Шусту було дуже важко виходити", – розповів Шевчук в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Олександрія вдома впевнено перемогла Ворсклу з рахунком 2:0.

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