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Шевчук: Водій автобуса сказав, що у готель підемо пішки, якщо не заб'ємо 3 голи

11:11 647 Читать на русском
Шевчук: Водій автобуса сказав, що у готель підемо пішки, якщо не заб'ємо 3 голи
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук прокоментував перемогу в спарингу над Работнічками (3:1).

"Складний для нас збір, погода втручалася, зараз багато травмованих. У грі з Работнічками брали участь 14 польових гравців. Це складно, ми не можемо нормально проводити тренувальний процес.

Олімпік розгромив Работнічкі у спарингу

Ті гравці, які повинні до нас приїхати, не можуть оформити візи. Сподіваюся, до другого збору ми будемо в бойовому складі, потенційні новачки приїдуть.

Водій автобуса підійшов перед грою і сказав: "Якщо три голи сьогодні не заб'єте, в готель будете пішки йти". Я йому пообіцяв, що буде три, так що повертаємося на автобусі", – сказав Шевчук каналу Футбол 1.

Теги
Работнічкі Работнічкі Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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