Екс-гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів про адаптацію у Вересі.

"Ведемо перемовини, аби в U-19 призначити нового головного тренера. Ми підбираємо, кандидатуру поки що не можу вам назвати.

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Плюс, ми хочемо розвивати академію. За цей тиждень було кілька переговорів із можливими новачками. Обговорюємо, як це можемо здійснити. Вже відчув себе частиною Вереса", – сказав Шевчук для ТК Футбол.

Нагадаємо, після роботи головним тренером Олімпіка (2018-2019 роки) 42-річний фахівець вирішив спробувати себе у ролі спортивного директора у Вересі. Після 16-ти турів УПЛ рівненська команда розташувалась на 8-й сходинці.

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