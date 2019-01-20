Шевчук: Видно, що Дійє пройшов школу Ювентуса

Наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженням від новачків донеччан Матара Дійє та Єгора Клименчука.

"Матара нам вдалося подивитися під час тижневого циклу в Києві. Видно, що у нього є хороші навички.

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Це високий, потужний форвард, який уміє зачепитися за м'яч. Дуже агресивний в штрафному суперника, постійно заряджений на боротьбу. Видно, що він пройшов школу Ювентуса, тактично добре підготовлений. Йому всього 20 років, будемо його розвивати.

Єгор Клименчук – вихованець запорізького футболу, де завжди була хороша школа. Це лівий захисник, з хорошою лівою ногою і швидкістю. Він теж молодий хлопець, пограв в Білорусі і Першій лізі, але у нього є все, щоб стати гравцем основи в Олімпіку", – цитує Шевчука офіційний сайт клубу.