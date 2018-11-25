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Шевчук: У Зорі був тільки один момент – вони з нього забили

16:48 194 Читать на русском
Шевчук: У Зорі був тільки один момент – вони з нього забили
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Наставник Олімпіка В’ячеслав Шевчук прокоментував результат матчу проти Зорі у 16 турі УПЛ.

"Сьогодні була рівна гра. Для нас кожен матч як останній. Можливо, Зоря десь третя команда чемпіонату, але вважаю нічийний результат справедливим. У них був тільки один момент – кутовий, після якого вони забили.

Олімпік та Зоря розписали бойову нічию

У другому таймі змінили гру, випустили двох нападників, зробили вертикалізацію. Але в підсумку нічия – думаю, закономірно. Пенальті був стовідсотковим, Шиндер правильно підставився. Був ще стовідсотковий 11-метровий – не знаю, як арбітр трактує, але м'яч потрапив захиснику в руку.

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Ми граємо тільки на перемогу. У нас немає завдання відбиватися", – сказав Шевчук у ефірі ТК "Футбол 1".

Україна16 тур

Олімпік - Зоря: Неділя 25 листопада 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Зоря
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Олімпік - Зоря Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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