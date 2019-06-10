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Шевчук: У діях українських команд відбувається революція

16:52 677 Читать на русском
Шевчук: У діях українських команд відбувається революція
В'ячеслав Шевчук / Footboom

Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від гри збірної України.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"У діях українських команд відбувається революція. Ми вже не граємо абияк – м'яч вперед, а там вже як вийде. В Україні є чимало талановитих виконавців, які можуть грати у футбол, і при цьому думати на полі.

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Ми це побачили в матчі проти збірної Сербії (5:0), у складі якої виступають гравці з топ-чемпіонатів і топ-клубів. Але наші хлопці їх знищили. Тому наших молодих гравців треба підтримувати", – сказав Шевчук в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020. Матч проти Люксембурга відбудеться сьогодні, 10 червня, о 21:45 на Арені Львів.

Україна – Люксембург: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020

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Теги
Україна Україна Збірна України В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Україна - Сербія
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