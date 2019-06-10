Шевчук: У діях українських команд відбувається революція

Екс-захисник збірної України В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від гри збірної України.

"У діях українських команд відбувається революція. Ми вже не граємо абияк – м'яч вперед, а там вже як вийде. В Україні є чимало талановитих виконавців, які можуть грати у футбол, і при цьому думати на полі.

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Ми це побачили в матчі проти збірної Сербії (5:0), у складі якої виступають гравці з топ-чемпіонатів і топ-клубів. Але наші хлопці їх знищили. Тому наших молодих гравців треба підтримувати", – сказав Шевчук в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, збірна України знищила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020. Матч проти Люксембурга відбудеться сьогодні, 10 червня, о 21:45 на Арені Львів.

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