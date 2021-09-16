"Шахтар неправильно зіграв тактично. Шериф пресингував тільки в тих моментах, коли "гірники" виходили від воріт. Це фішка Де Дзербі, отримати простір за спиною захисників суперника і використовувати його. На жаль, цього не вийшло. Юрій Вернидуб все проаналізував. Упевнений, що наставник дивився і матчі Сассуоло, коли Де Дзербі тренував цю команду.

Шериф – Шахтар – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У минулій грі центральний нападник, два інсайди і флангові гравці класно переміщалися при пресингу, особливо чітко це було видно в першій половині першого тайму. Де Дзербі потрапив на гачок до Вернидуба.

У чемпіонаті України у Шахтаря теж є проблеми. Всі знають, що "гірники" атакують через центр, ось суперники і пристосувалися. Раніше флангові захисники високо піднімалися, а крайні вінгери заходили в центр. Так, зараз Шахтар діє по-іншому, це стиль Де Дзербі, але я шокований від того, що сьогодні сталося. Футболісти Шерифа були дисциплінованими, мотивованими, голодними, а Шахтар просто вийшов на поле і тримав м'яч. Так, "гірники" створили кілька моментів, але це було ні про що. Молдовани добре перекривали всі зони на підступах до свого штрафного майданчика", – цитує Шевчука Команда 1.

Нагадаємо, наступний матч Ліги чемпіонів Шахтар проведе у Києві проти Інтера.

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