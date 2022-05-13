У тренерському штабі Володимира Єзерського поповнення. В'ячеслав Шевчук став асистентом свого екс-одноклубника по Шахтарю.

Про призначення Шевчука асистентом Єзерського повідомив Ігор Бурбас – журналіст ТК "Футбол" у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, нова посада не заважатиме роботі Шевчука у Вересі. Він залишиться спортивним директором рівненського клубу і поєднуватиме адміністративну діяльність з роботою в юнацькій збірній.

Незабаром команда України U-19 розпочне підготовку до еліт-раунду відбору юнацького Євро-2022, який в червні відбудеться у Нідерландах. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Нідерланди, Сербія і Норвегія.

Цікаво, що саме сьогодні В'ячеславу Шевчуку виповнилося 43 роки. Тренерська кар'єра екс-захисника Шахтаря і збірної України на дорослому рівні обмежується Олімпіком, в якому він працював асистентом Руслана Ротаня, а пізніше – і головним тренером.

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