"Не варто забувати про досвід Луческу. До його приходу Динамо було на такому дні, що й Ігор Суркіс не знав, як звідти вибратися. Іншому тренеру було б дуже складно щось змінити. Він багатьох гравців вивів на інший рівень – як молодих, так і досвідчених. До Луческу практично жоден гравець Динамо не грав у стартовому складі збірної України. У минулому році завдяки Мірчі кияни в Україні виграло все, що можна.

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Цього року буде складно це повторити, тому що Шахтар вже не той, що був минулоріч. Я вважаю, що все-таки Шахтар стане чемпіоном. Дуже важливо, що Де Дзербі – це тренер з харизмою, адже тренер без харизми – це дуже складно. Ми побачимо хороший чемпіонат, я чекаю на ці матчі, буде дуже цікаво подивитися протистояння Шахтаря і Динамо. "Гірники" повністю відберуть у киян м'яч, Динамо буде тільки контратакувати.

Динамо особливо ніким не підсилилось. Взяли Кулача, але йому буде складно. У якихось матчах він допоможе, але це трохи інший рівень. Йому потрібен час. Не особливо вірю, що Шкурін і Рамірес стануть підсиленням", – цитує Шевчука Tribuna.

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