Шевчук спрогнозував фаворита у боротьбі за другу сходинку УПЛ

Екс-захисник Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук поміркував щодо боротьби за другу путівку у Лігу чемпіонів.

"Я бачив, як пройшли зимові збори всі претенденти на друге місце. До карантину Зоря по грі виглядала краще за Динамо і Десну.

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Подивимося, як складеться ситуація після вимушеної відпустки. У Віктора Скрипника дуже гідний колектив", – сказав Шевчук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Зоря після 23-х турів посідає другу сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок, Динамо йде третім. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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