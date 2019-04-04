Шевчук: Шахтар має вищий рівень, ніж Динамо

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

"Чи можна вважати матч Шахтар – Динамо достроковим фіналом? Я думаю, так, адже це класика українського футболу. Це два гранди нашої країни. Тому всі вболівальники в Україні чекають з нетерпінням це протистояння. Я думаю матч збере велику кількість глядачів на трибунах і біля екранів телевізорів. А переможе та команда, яка підійде до цього поєдинку в кращому стані.

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У Харкові багато уболівальників, як Шахтаря, так і Динамо. Думаю, також приїдуть вболівальники з усієї України. Це кубковий матч, який складається з однієї гри, її потрібно вигравати, щоб продовжити боротьбу за завоювання трофея. Тому матч повинен бути максимально цікавим.

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Зараз Шахтар в кращому становищі, в чемпіонаті у них великий відрив від конкурентів. Тому для Динамо виграти кубок України, обіграти Шахтар – це один з шансів, щоб врятувати сезон. У будь-якому випадку зараз після тривалої паузи, важливо хто в якому стані повернувся після матчів за збірну. Хто буде краще підготовлений до матчу, той напевно і виграє цей поєдинок.

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Останнім часом нам довелося зіграти з обома командами. Офіційний матч з Динамо і товариський з Шахтарем. І я порівняв, навіть за умови того, що один матч був офіційним, а другий товариським, у Шахтаря на даний момент вище рівень, ніж у Динамо в плані класу і організації гри. Тому, я думаю, що все-таки Шахтар повинен перемогти", – розповів Шевчук в інтерв'ю Footboom.