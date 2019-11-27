Шевчук розповів, що потрібно Динамо для прогресу

Екс-захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук оцінив перспективи гравців Динамо.

"Динамо звикло довіряти своїм вихованцям. А їм потрібен тренер ззовні. Той же Вісенте Гомес у них був, вони йому не довіряли, щоб вони проводили заняття теоретичні, навіщо вони тоді його запрошували?

Він прийшов у Олімпік і за 3 місяці зробив модель гри. Є структура, значить, хороший фахівець. А якби він все це зробив з гравцями Динамо? Це вже залежить від власників клубу.

Михайличенко буде дуже обережним у виборі нових гравців для Динамо, – Циганик

У них реально круті хлопці. Миколенко, Циганков, Шепелєв, Буяльський, Бурда, Бєсєдін, Шапаренко, Попов додав. У них класні легіонери. Їм просто потрібен фахівець, який знайде підхід. Я не бачу у них пристрасті. Я ж не просто так назвав цих хлопців. Вони всі були в академії. Їх виховував Вісенте і компанія. Це вони їх підняли на цей рівень. Але їм же і далі потрібен поштовх.

Я дуже сильно поважаю Динамо, керівництво і тренерський штаб. Але ми повинні реально дивитися на речі. Потрібно дати можливість і іншим фахівцям з європейським напрямком", – розповів Шевчук в інтерв'ю Sportarena.

Воскресіння Дуелунда, прогрес Шапаренка або ставка на вундеркінда: Динамо має хронічну проблему – як її вирішити?