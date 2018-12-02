Шевчук розповів, над чим працював Олімпік перед матчем з Шахтарем

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря у 17 турі УПЛ.

"Безумовно, Шахтар – топ-клуб з чудовими виконавцями, тому на полі необхідна самовіддача і дисципліна. Ми весь тиждень готувалися цілеспрямовано до Шахтаря, працювали над ігровими зв'язками в тактичному компоненті. Подивимося, як це вдасться реалізувати на полі", – сказав Шевчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, матч 17 туру чемпіонату України між Шахтарем та Олімпіком відбудеться сьогодні, 2 грудня. Час початку матчу – 17:00. Наразі Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ з 41 очком, Олімпік – 10-й і має в активі 17 пунктів.

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