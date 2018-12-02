toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ

Шевчук розповів, над чим працював Олімпік перед матчем з Шахтарем

11:58 104 Читать на русском
Шевчук розповів, над чим працював Олімпік перед матчем з Шахтарем
В’ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В’ячеслав Шевчук поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря у 17 турі УПЛ.

"Безумовно, Шахтар – топ-клуб з чудовими виконавцями, тому на полі необхідна самовіддача і дисципліна. Ми весь тиждень готувалися цілеспрямовано до Шахтаря, працювали над ігровими зв'язками в тактичному компоненті. Подивимося, як це вдасться реалізувати на полі", – сказав Шевчук в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Шахтар – Олімпік: Марлос і Ракицький пропустять матч

Нагадаємо, матч 17 туру чемпіонату України між Шахтарем та Олімпіком відбудеться сьогодні, 2 грудня. Час початку матчу – 17:00. Наразі Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ з 41 очком, Олімпік – 10-й і має в активі 17 пунктів.

Степаненко: Раніше Шевчука трохи інакше називав, тепер по батькові

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
до матчу
3
год
:
3
хв
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олімпік Олімпік Шахтар - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
хв
Львів
14:00
Маріуполь
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук