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Шевчук розповів, до якої схеми привчає Олімпік

20:15 88 Читать на русском
Шевчук розповів, до якої схеми привчає Олімпік
В'ячеслав Шевчук / Фото: ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів про тактичні напрацювання команди.

"Я проаналізував багато матчів і побачив, що в штрафний майданчик суперника входять мало атакуючих гравців. Тому прийняв рішення змінити нашу тактику. Намагаємося грати за схемою 4-3-3. Я хочу, щоб крайні вінгери заходили в штрафний майданчик.

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Цей збір показав, що справи в атаці стали кращими, я задоволений як вінгери входять в штрафний майданчик. Наприклад, Дегтярьов раніше діяв на позиції центрфорварда, а зараз він грає лівіше, а Балашов правіше", – сказав Шевчук у ефірі Футбол NEWS.

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Теги
Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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