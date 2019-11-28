Шевчук розповів, чому Ісмаїлі відмовився виступати за збірну України

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, чому бразильський легіонер "гірників" Ісмаїлі відхилив пропозицію виступати за "синьо-жовтих".

"Мені сподобалася позиція Ісмаїлі, якому, напевно, теж пропонували виступати за збірну України. Але він побачив, що є Миколенко, Матвієнко і Соболь – три гравці високого рівня. Якби його взяли, він би зробив, напевно, проблему на цьому фланзі. Тому він відмовився і чекає пропозицію від національної збірної Бразилії, за яку гідний грати.

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Звичайно, я за натуралізацію. Якщо є хороший гравець, який виступає на хорошому рівні, нехай грає за збірну України", – сказав Шевчук Youtube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Ісмаїлі переїхав в Україну на початку 2013-го року – Шахтар за 4 мільйони євро придбав його у португальської Браги. В поточному сезоні 29-річний бразилець зіграв за "гірників" 19 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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