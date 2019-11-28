toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Шевчук розповів, чому Ісмаїлі відмовився виступати за збірну України

17:16 932 Читать на русском
Шевчук розповів, чому Ісмаїлі відмовився виступати за збірну України
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, чому бразильський легіонер "гірників" Ісмаїлі відхилив пропозицію виступати за "синьо-жовтих".

"Мені сподобалася позиція Ісмаїлі, якому, напевно, теж пропонували виступати за збірну України. Але він побачив, що є Миколенко, Матвієнко і Соболь – три гравці високого рівня. Якби його взяли, він би зробив, напевно, проблему на цьому фланзі. Тому він відмовився і чекає пропозицію від національної збірної Бразилії, за яку гідний грати.

Шевчук назвав двох найкращих тренерів УПЛ

Звичайно, я за натуралізацію. Якщо є хороший гравець, який виступає на хорошому рівні, нехай грає за збірну України", – сказав Шевчук Youtube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, Ісмаїлі переїхав в Україну на початку 2013-го року – Шахтар за 4 мільйони євро придбав його у португальської Браги. В поточному сезоні 29-річний бразилець зіграв за "гірників" 19 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів

blog_ava
Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Шахтар Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі Збірна України Натуралізація легіонерів для збірної України В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
25
хв
Мальме
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук