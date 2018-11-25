Шевчук розкрив найефективніший спосіб заробітку для українських клубів

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук оцінив потенціал українських клубів.

"Найголовніше в сьогоднішніх умовах, щоб рівень футболу потенційних новачків відповідав рівню Прем'єр-ліги. Зараз важливі не захмарні зарплати і диво-інфраструктура, як було кілька років тому, а конкурентоспроможність на полі.

Шевчук підтримує розширення УПЛ до 16 команд

Потрібно поступово прагнути до повернення на колишній рівень. Поки найважливіше – професійне зростання молодих гравців. Зрозуміло, граючи в Прем'єр-лізі, футболісти будуть прогресувати швидше, ніж у Першій лізі.

Я вважаю, що перша п'ятірка команд Першої ліги практично ні в чому не поступається колективам з УПЛ. Ці клуби повинні прагнути до того, щоб виховувати молодих, талановитих гравців і продавати їх в провідні команди України або за кордон. На сьогоднішній день, напевно, це найбільш ефективний спосіб заробітку та існування для більшості клубів. Місце в УПЛ може бути хорошим стимулом для провідних клубів Першої ліги", – цитує Шевчука видання ua-football.

Сьогодні, 25 листопада, Олімпік зустрінеться із Зорею в рамках УПЛ. Початок о 14:00.

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