Шевчук: Ребров – молодий тренер, у якого велике майбутнє

Екс-гравець Шахтаря, футбольний експерт В'ячеслав Шевчук прокоментував призначенння українця Сергія Реброва головним тренером Ференцвароша.

"Ференцварош – хороший клуб з великою історією. Ребров на даний момент – тренер вищої кваліфікації. Молодий тренер, у якого велике майбутнє, який постійно розвивається і не сидить на місці.

Ребров провів перше тренування у Ференцвароші

Після Динамо працював в Саудівській Аравії, зараз починає роботу в Ференцвароші. В Угорщині не найсильніший чемпіонат, але команду він очолив гідну", – цитує Шевчука сайт "Футбол 1/2".