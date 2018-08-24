Шевчук: Ребров – молодий тренер, у якого велике майбутнє

Ліга Європи — 08:50 169
-
Маліновський відзначився асистом за Генк у Лізі Європи
-
Зоря удесятьох втримала нічию у матчі з РБ Лейпциг у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 23 серп 6216
-
Ліга Європи: Селтік не впорався із Судувою, Астана і Мітьюлланд не перемогли без українцівЛіга Європи — 23 серп 704
-
Реал – найпопулярніша команда у світі за Інтернет-пошуками, в Україні – АяксІспанія — 23 серп 1102
-
"Супряга і Буено не заявляються на головну битву року – навіщо купували?!" Денис Босянок розкритикував Динамо через АяксЛіга чемпіонів — 23 серп 8330
Всі новини