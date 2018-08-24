toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ АЯКС - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Шевчук: Ребров – молодий тренер, у якого велике майбутнє

09:15 122 Читать на русском
Шевчук: Ребров – молодий тренер, у якого велике майбутнє
Сергій Ребров / Фото ФК Динамо

Екс-гравець Шахтаря, футбольний експерт В'ячеслав Шевчук прокоментував призначенння українця Сергія Реброва головним тренером Ференцвароша.

"Ференцварош – хороший клуб з великою історією. Ребров на даний момент – тренер вищої кваліфікації. Молодий тренер, у якого велике майбутнє, який постійно розвивається і не сидить на місці.

Ребров провів перше тренування у Ференцвароші

Після Динамо працював в Саудівській Аравії, зараз починає роботу в Ференцвароші. В Угорщині не найсильніший чемпіонат, але команду він очолив гідну", – цитує Шевчука сайт "Футбол 1/2".

Теги
В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Світ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
23
хв
Олімпік
19:00
Шахтар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук