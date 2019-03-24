Шевчук пророкує Зінченку капітанство в збірній України

Екс-гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук, який зараз працює на тренерському містку Олімпіка, вважає, що хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко стане майбутнім капітаном "синьо-жовтих".

"Зінченко найближчим часом – це капітан збірної України. Він – лідер на полі, він – професіонал, він – сильний духом чоловік. Він – гравець стартового складу, який демонструє дуже зрілу гру. Він – харизматичний. Це дуже важливо", – передає слова Шевчука Football.ua.

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Нагадаємо, збірна разом з Олександром Зінченком у складі розписала нульову нічию з Португалією у матчі відбору до Євро-2020. Наступний поєдинок підопічні Шевченка зіграють у понеділок, 25 березня проти збірної Люксембургу.

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