Шевчук про конфлікт з Фонсекою: Якщо я не вибачаюсь – значить, вчинив правильно

Наставник донецького Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів, чи згадує конфлікт з тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

"Ця тема закрита, я про неї не згадую і йду далі.

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Я емоційний, але якщо згодом про щось шкодую, завжди вибачаюся. Якщо не вибачаюся, значить вважаю, що вчинив правильно", – цитує Шевчука портал Спорт-Експрес в Україні.

Нагадаємо, після перемоги Шахтаря над Олімпіком Фонсека заявив, що грала лише одна команда, що викликало у Шевчука доволі бурхливу реакцію.

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