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Шевчук про конфлікт з Фонсекою: Якщо я не вибачаюсь – значить, вчинив правильно

08:50 101 Читать на русском
Шевчук про конфлікт з Фонсекою: Якщо я не вибачаюсь – значить, вчинив правильно
В'ячеслав Шевчук / Фото: ФК Олімпік

Наставник донецького Олімпіка В'ячеслав Шевчук розповів, чи згадує конфлікт з тренером Шахтаря Паулу Фонсекою.

"Ця тема закрита, я про неї не згадую і йду далі.

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Я емоційний, але якщо згодом про щось шкодую, завжди вибачаюся. Якщо не вибачаюся, значить вважаю, що вчинив правильно", – цитує Шевчука портал Спорт-Експрес в Україні.

Нагадаємо, після перемоги Шахтаря над Олімпіком Фонсека заявив, що грала лише одна команда, що викликало у Шевчука доволі бурхливу реакцію.

Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"

Теги
Олімпік Олімпік Паулу Фонсека Паулу Фонсека В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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