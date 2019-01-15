Шевчук про конфлікт з Фонсекою: Якщо я не вибачаюсь – значить, вчинив правильно

Україна — 00:10 1425
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Федецький, Голодюк та ще 2 гравці Карпат, швидше за все, не поїдуть з командою на збори
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Перехід Франа Соля в Динамо під загрозою зриву – форвард розчарований відмовою Віллем II відпустити йогоУкраїна — 14 січ 3359
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Рекорди Мессі та Сульшера, "відскок Реала", Барселона – чемпіон першого кола Іспанії: підсумки євровікендуСвіт — 14 січ 1613
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Бешикташ планує орендувати в Шальке КоноплянкуТуреччина — 14 січ 606
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СК Дніпро-1 підписав Кузика, Очігаву і РоманюкаПерша ліга — 14 січ 1385
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