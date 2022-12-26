Екс-захисник Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, як йому свого часу жилося з сусідами по кімнаті.

"Я коли лягав спати, то сусід по кімнаті, Олексій Гай, з повагою ставився. Без звуку, тихенько.

Селезньов – про слова Поворознюка: "Якщо я не футболіст, то хто тоді, слюсар?"

А коли жив з Селезньовим, то заснув, а він шумить, розмовляє. Довилось часом його...

Зараз Женя в боксі прогресує, шукає собі спаринг-партнера. З позиції сили хоче. Єзерський ним цікавився, ось це хороший був би спаринг-партнер", – сказав Шевчук у програмі ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, нині Селезньов захищає кольори Миная, а Шевчук працює спортивним директором Вереса.

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