Шевчук пригадав, як не міг зжитись у кімнаті з Селезньовим
Екс-захисник Шахтаря і збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, як йому свого часу жилося з сусідами по кімнаті.
"Я коли лягав спати, то сусід по кімнаті, Олексій Гай, з повагою ставився. Без звуку, тихенько.
Селезньов – про слова Поворознюка: "Якщо я не футболіст, то хто тоді, слюсар?"
А коли жив з Селезньовим, то заснув, а він шумить, розмовляє. Довилось часом його...
Зараз Женя в боксі прогресує, шукає собі спаринг-партнера. З позиції сили хоче. Єзерський ним цікавився, ось це хороший був би спаринг-партнер", – сказав Шевчук у програмі ПРЯМА ЧЕРВОНА.
Нагадаємо, нині Селезньов захищає кольори Миная, а Шевчук працює спортивним директором Вереса.
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