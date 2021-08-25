"Для мене Луческу – найкращий тренер в кар'єрі. Як він вивчає суперника... Коли Ліга чемпіонів, у нього товста папка конспектів. Він все знає, як гравець розвертається, все розжовує.

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Просто виходь і зроби, що тебе просить. Навіть в чемпіонаті України, коли приїжджаємо, наприклад, до Миколаєва – він там всіх гравців знає", – поділився Шевчук у інтерв'ю в програмі BurBuzz.

Нагадаємо, В'ячеслав захищав кольори Шахтаря з 2000 по 2002 роки і з 2005 по 2016 роки. Також Шевчук пропрацював під керівництвом Луческу протягом 9 років.

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