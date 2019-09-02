toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ДИНАМО АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевчук пояснив, чому Ахметов був незадоволений роботою Фонсеки

17:10 1933 Читать на русском
Шевчук пояснив, чому Ахметов був незадоволений роботою Фонсеки
Рінат Ахметов та Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Екс-гравець Шахтаря, а нині експерт ТК Футбол 1/2 В'ячеслав Шевчук розповів про новації тренерського штабу "гірників" на чолі з Луїшем Каштру.

"Коли гра вже трохи зроблена, Каштру випускає молодих гравців. Той же Бондар виходив, Піхальонок з'являвся на полі до травми.

Луческу: Фонсеку не можна оцінювати за роботу в Шахтарі, він керував моєю командою

Фонсека раніше покладався на більш досвідчених гравців. Зараз філософія і структура гри змінюється. Президент був незадоволений, що Фонсека не залучає молодих гравців. Зараз їх випускають, коли є можливість", – сказав Шевчук в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, Паулу Фонсека покинув крісло наставника Шахтаря влітку та очолив італійську Рому.

"Штрафний Циганкова? Та не було там голу!": екс-зірка збірної України не вболіває за Динамо і хвалить Шахтар

blog_ava
Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду
14:17
3181
Теги
Шахтар Шахтар Рінат Ахметов Луїш Каштру Луїш Каштру В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
2
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук