Шевчук пояснив, чому Ахметов був незадоволений роботою Фонсеки

Екс-гравець Шахтаря, а нині експерт ТК Футбол 1/2 В'ячеслав Шевчук розповів про новації тренерського штабу "гірників" на чолі з Луїшем Каштру.

"Коли гра вже трохи зроблена, Каштру випускає молодих гравців. Той же Бондар виходив, Піхальонок з'являвся на полі до травми.

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Фонсека раніше покладався на більш досвідчених гравців. Зараз філософія і структура гри змінюється. Президент був незадоволений, що Фонсека не залучає молодих гравців. Зараз їх випускають, коли є можливість", – сказав Шевчук в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, Паулу Фонсека покинув крісло наставника Шахтаря влітку та очолив італійську Рому.

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