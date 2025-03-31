Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук активно втручається в роботу команди і тренерського штабу під час матчів.

"Шевчук поїхав з командою в Черкаси і не просто дивився. Люди, які були на трибунах та у VIP-ложі, де перебував Шевчук, там недалеко від крайки поля, такий драйв отримували від його поведінки!

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Він тренував не просто команду, він тренував Імада Ашура, якому під час матчу постійно вигукував якісь підказки: "Імад, пресинг! Імад, міняй грузина!". Вивчив би вже. Майсурадзе називається той грузин. Якого грузина міняй?!

Після матчу Слава підійшов до крайки поля, почав якомусь футболісту щось розповідати та "пхати". Вже Ашур підійшов: "Та залиш ти його, нащо ти привселюдно щось розповідаєш?". Мені здається, що Шевчук готується приймати Полісся, якщо він вже Ашура тренує", – розповів Бурбас на своєму YouTube-каналі BurBuzz.

Нагадаємо, Шевчук став спортивним директором Полісся 5 березня. У 45-річного фахівця вже є досвід самостійної тренерської роботи в УПЛ – він провів 15 матчів на чолі донецького Олімпіка в сезоні 2018/19.

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