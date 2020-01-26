Шевчук порівняв Динамо та Зорю і спрогнозував першу трійку УПЛ за підсумками поточного сезону

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук переконаний, що "гірники" зможуть втримати свою перевагу над конкурентами в поточному розіграші УПЛ.

"Шахтар перше місце не віддасть. Ці питання, вважаю, навіть не повинні обговорюватися. Я не знаю, як у колективів пройдуть тренувальні збори, але в цей момент моя трійка призерів виглядає так: 1. Шахтар, 2. Зоря, 3. Динамо. Луганці зараз виглядають краще за киян", – цитує Шевчука zbirna.com.

Шевчук виділив кількох гравців, які можуть замінити Бєсєдіна і Яремчука у збірній України

Нагадаємо, наразі турнірну таблицю УПЛ очолює Шахтар. "Гірники" випереджають Динамо на 14 очок, а Зорю – на 16. Хороші шанси потрапити у топ-3 мають Десна і Олександрія, які відстають від команди Скрипника на 1 очко.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору