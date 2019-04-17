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Шевчук попрощався з гравцями Олімпіка

15:17 212 Читать на русском
Шевчук попрощався з гравцями Олімпіка
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Екс-наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук попрощався з командою.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив про відхід В'ячеслава Шевчука з посади головного тренера та опублікував відео прощання фахівця з футболістами.

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Шевчук очолив команду у вересні 2018 року та не зміг з нею пробитись до верхньої шістки, а зараз донеччани перебувають під загрозою вильоту в Першу лігу.

Після 24 турів Олімпік перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

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Відеоновини В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік Олімпік
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