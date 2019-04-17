Шевчук попрощався з гравцями Олімпіка

Екс-наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук попрощався з командою.

Олімпік на своєму офіційному сайті повідомив про відхід В'ячеслава Шевчука з посади головного тренера та опублікував відео прощання фахівця з футболістами.

Гельзін підтвердив відхід Шевчука з Олімпіка

Шевчук очолив команду у вересні 2018 року та не зміг з нею пробитись до верхньої шістки, а зараз донеччани перебувають під загрозою вильоту в Першу лігу.

Після 24 турів Олімпік перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

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