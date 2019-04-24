Шевчук планує набратися тренерського досвіду в клубі Серії А, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що Олімпік, найімовірніше, призначить нового тренера влітку, а також поділився інформацією щодо подальшої тренерської долі В'ячеслава Шевчука.

"Навіть якщо виграє геть усі матчі – все одно в кінці сезону Климовський залишить Олімпік, бо не має ліцензії ПРО.

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А от його попередник Шевчук не планує в найближчі місяці повертатись до роботи. У планах – набратися тренерського досвіду за кордоном. Пріоритет – стажування у Кальярі", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, що у середині квітня Шевчук покинув тренерський місток Олімпіка. Виконувачем обов'язків головного тренера став Ігор Климовський.

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